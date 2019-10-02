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Keşan'da engelli öğrenciler yaya önceliğine dikkat çekti

1 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen 'Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' kampanyası kapsamında Edirne'nin Keşan ilçesinde etkinlik gerçekleştirildi.

Keşan'da engelli öğrenciler yaya önceliğine dikkat çekti, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen 'Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' kampanyası kapsamında Edirne'nin Keşan ilçesinde etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlikte engelli öğrenciler, ellerinde taşıdıkları dövizlerle yaya geçitlerinden geçiş yaptı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe, Keşan Kaymakamı Nuri Özder, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Tekin, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Barış Ulucanlı, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, STK temsilcileri ve Keşan Gazi Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim gören engelli öğrenciler katıldı. Protokol üyeleri ile öğrenciler, görevli polis ve jandarma ekipleri gözetiminde ellerinde taşıdıkları 'Öncelik yayanın, öncelik hayatın', 'yaya geçidi güvenliğin belgesi', 'yaya geçidini önemse' yazılı dövizlerle trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla yaya geçitlerinden geçiş yaptı.

Keşan Kaymakamı Nuri Özder ve öğrenciler, Emniyet Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan el broşürlerini de sürücü ve yayalara dağıttı.

Edirne, Keşan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 03:24 Kaynak: DHA
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