Keşan'da "engelliler fidanlığı" oluşturuldu - Son Dakika
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Keşan'da "engelliler fidanlığı" oluşturuldu

6 saat önce

Keşan Engelliler Derneği ve ilçedeki kurumların desteğiyle engelliler fidanlığı oluşturuldu.

Keşan'da

Keşan Engelliler Derneği ve ilçedeki kurumların desteğiyle engelliler fidanlığı oluşturuldu.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde oluşturulan alanda fidan dikimi öncesi saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Keşan Engelliler Derneği Başkanı İsmail Büyükkayhan, burada yaptığı konuşmada, Keşan'ın engellilere duyarlı bir ilçe olduğunu belirtti.

Tüm engellerin sevgiyle aşılabileceğini ifade eden Büyükkayhan, "İnşallah engellilerimiz önümüzdeki yıllarda bu fidanların ağaca dönüşmesinden sonra altındaki gölgede serinleyecektir." dedi.

Konuşmaların ardından Keşan Kaymakamı Nuri Özder, Keşan Belediye Başkan Vekili Nehir Gergin, Garnizon Komutanlığı'nı temsilen Albay Erol Gazi Hisoğlu, Keşan İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Barış Ulucanlı, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Şapçı, Keşan Ticaret Borsası Başkanı Necmi Kaymaz, vatandaşlar ve engelliler 500 fidanı dikti.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Keşan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 05:34 Kaynak: AA
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