Keşan'da esnaf yangında zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı - Son Dakika

Keşan ilçesinde esnaf, Antalya'daki yangınlarda zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı.

Esnaf Volkan Tokmak, Egemen Özgen ve Arda Özcan tarafından toplanacak yardımların bu akşam Antalya'ya gönderileceği belirtildi.

Arda Özcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kampanyaya ilişkin AFAD ile iletişime geçtiklerini söyledi.

Tüm Keşanlıları kampanyaya katılmaya davet eden Özcan, şunları kaydetti:

"Kamu kurum ve kuruluşlarımızın da bu kampanyaya destek vermesini istiyor ve bekliyoruz. Amacımız, orada zarar gören vatandaşlarımıza yardım elinin uzatılmasına vesile olmak. Hazırladığımız ve gelecek yardımları yangın bölgesine götürerek oradaki yetkililere teslim edeceğiz. AFAD'tan aldığımız bilgilere göre en çok bebek bezi, yanık kremi, kadınların özel ihtiyaçları, yaşlı giyimine ihtiyaç olduğunu öğrendik. Bugün orada ihtiyaç varsa, yarın burada bizim de ihtiyacımız olabilir."