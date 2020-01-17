Keşan'da esnaflara yönelik Yunanca kursu açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Keşan'da esnaflara yönelik Yunanca kursu açıldı - Son Dakika

Keşan'da esnaflara yönelik Yunanca kursu açıldı

6 saat önce

Keşan'da esnaflara yönelik Yunanca kursu başlatıldı.

Keşan'da esnaflara yönelik Yunanca kursu açıldı, System.String[]

Keşan'da esnaflara yönelik Yunanca kursu başlatıldı.

Edirne Valiliği, Keşan Kaymakamlığı, Keşan Belediyesi, Trakya Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası, Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği'nin destekleri ile Keşan Tuhafiyeciler ve Manifaturacılar Esnaf Odası tarafından Yunanca kursu açıldı.

İlk ders Keşan Ticaret ve Sanayi Odası salonunda başladı.

Keşan Tuhafiyeciler ve Manifaturacılar Esnaf Odası Başkanı Hasan Kocaman, kurs öncesi yaptığı konuşmada, üyelerinin ihtiyaçlarına göre çalışmalar düzenlediklerini söyledi.

Keşan'a yoğun olarak Yunan turistin geldiğini ifade eden Kocaman "Gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak, isteyen üyelerimizden, misafirlerimiz ile iyi iletişim kurabilmek amacıyla Yunanca dil eğitimi talebi gelmiştir. Oda yönetimi olarak bu talebi birlik başkanlığımıza ilettik. Birliğimizin de desteği ile programımızı hazırladık. Sayın Valimiz Ekrem Canalp'in büyük katkısı ve himayesinde, üniversitemizin çalışmaları ile bu kursumuzu böylece açtık." dedi.

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kadir Mutaf da, bu tür kursların ticari yaşama sağlayacağını vurguladı.

Keşan Belediye Başkan Vekili Nehir Gergin ise, Keşan Belediyesi olarak bu tür organizasyonları her zaman destekleyeceklerini söyledi.

Keşan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 05:58 Kaynak: AA
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