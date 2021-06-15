Üye Girişi
Keşan'da evinde uyuşturucu yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Keşan'da evinde uyuşturucu yakalanan şüpheli tutuklandı

15.06.2021 17:33
Keşan'da evinde uyuşturucu yakalanan şüpheli tutuklandı, System.String[]

Edirne'nin Keşan ilçesinde evinde uyuşturucu madde ele geçirilen şüpheli cezaevine gönderildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde evinde uyuşturucu madde ele geçirilen şüpheli cezaevine gönderildi.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası, Y.Ç'nin Yenimescit Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.

Buradaki aramada 0,36 gram eroin ile 62,28 gram bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.Ç, emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu, Hisarcık, Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Keşan'da evinde uyuşturucu yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Doping testi pozitif çıktığı için men cezası alan rekortmen atlet, yediği domuz etinden şüpheleniyor 17:19 Doping testi pozitif çıktığı için men cezası alan rekortmen atlet, yediği domuz etinden şüpheleniyor Maganda, haciz için gelen avukatı yere yatırarak kafasına silah dayadı 17:13 Maganda, haciz için gelen avukatı yere yatırarak kafasına silah dayadı Galatasaray'a, Rusya'dan 4 önemli kulüp Marcao'nun fiyatını sordu 17:07 Galatasaray'a, Rusya'dan 4 önemli kulüp Marcao'nun fiyatını sordu
BELTUR'a ait 42 hastane kantininde sözleşme yenilenmedi! 13 kantin ise kapanma yolunda 17:01 BELTUR'a ait 42 hastane kantininde sözleşme yenilenmedi! 13 kantin ise kapanma yolunda Kobani eylemleri davasında Kars eski Belediye Başkanı Ayhan Bilgen ile 3 sanık, adli kontrol şartıyla tahliye edildi 16:48 Kobani eylemleri davasında Kars eski Belediye Başkanı Ayhan Bilgen ile 3 sanık, adli kontrol şartıyla tahliye edildi Kola sponsorluğuna meydan okumuştu! Ronaldo'nun kazancı 3 büyüklerden fazla 16:33 Kola sponsorluğuna meydan okumuştu! Ronaldo'nun kazancı 3 büyüklerden fazla
17 yıl sonra Jennifer Lopez ve Ben Affleck yeniden dudak dudağa 16:00 17 yıl sonra Jennifer Lopez ve Ben Affleck yeniden dudak dudağa Umut Meraş konusuyla ilgili Caner'in savunması, sosyal medyada espri konusu oldu 15:46 Umut Meraş konusuyla ilgili Caner'in savunması, sosyal medyada espri konusu oldu

Son Dakika Haberleri
17:41 Yol kazısında 57 milyon yıllık fosil bulundu, Türk arkeolog görür görmez değerini anladı
17:14 Yeni sperm modeli insanlığın üremesini sağlayabilecek! Bilim insanlarından umut verici araştırma
17:12 Maganda, haciz için gelen avukatı yere yatırarak kafasına silah dayadı
17:11 Karayolları Bölge Müdürü Çolak, İBB'nin Kanal İstanbul çalışmalarını durdurduğu iddialarını yalanladı: Çalışmalarımız devam ediyor
17:06 Galatasaray'a, Rusya'dan 4 önemli kulüp Marcao'nun fiyatını sordu
17:00 BELTUR'a ait 42 hastane kantininde sözleşme yenilenmedi! 13 kantin ise kapanma yolunda
16:56 Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı! Türkiye adım adım normalleşiyor
16:47 Para sevkiyatı yapan kadın yönetici gaspçıların kurbanı oldu! Acı haberi alan eski eşi intihar etti
16:33 Kola sponsorluğuna meydan okumuştu! Ronaldo'nun kazancı 3 büyüklerden fazla
16:18 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan lideri Aliyev, iki ülke arasında Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı
Yol kazısında 57 milyon yıllık fosil bulundu, Türk arkeolog görür görmez değerini anladı Yol kazısında 57 milyon yıllık fosil bulundu, Türk arkeolog görür görmez değerini anladı         
17:41
Yeni sperm modeli insanlığın üremesini sağlayabilecek! Bilim insanlarından umut verici araştırma Yeni sperm modeli insanlığın üremesini sağlayabilecek! Bilim insanlarından umut verici araştırma         
17:14
Karayolları Bölge Müdürü Çolak, İBB'nin Kanal İstanbul çalışmalarını durdurduğu iddialarını yalanladı: Çalışmalarımız devam ediyor Karayolları Bölge Müdürü Çolak, İBB'nin Kanal İstanbul çalışmalarını durdurduğu iddialarını yalanladı: Çalışmalarımız devam ediyor         
17:11
Koronavirüsle mücadele sürüyor! Bu hızla ilerlersek eylülde tüm nüfus aşılanmış olacak Koronavirüsle mücadele sürüyor! Bu hızla ilerlersek eylülde tüm nüfus aşılanmış olacak         
17:01
Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı! Türkiye adım adım normalleşiyor Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı! Türkiye adım adım normalleşiyor         
16:57
Para sevkiyatı yapan kadın yönetici gaspçıların kurbanı oldu! Acı haberi alan eski eşi intihar etti Para sevkiyatı yapan kadın yönetici gaspçıların kurbanı oldu! Acı haberi alan eski eşi intihar etti         
16:47
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan lideri Aliyev, iki ülke arasında Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan lideri Aliyev, iki ülke arasında Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı         
16:19
Balıkesir'de cezaevinden izinli çıkıp, anne babasını öldürdü Balıkesir'de cezaevinden izinli çıkıp, anne babasını öldürdü         
15:49
1 dakikalık müstehcen görüntüyle eski sevgilisi genç kızın hayatını kabusa döndürdü 1 dakikalık müstehcen görüntüyle eski sevgilisi genç kızın hayatını kabusa döndürdü         
15:25
Emniyet binasında başına dayadığı tabancayı ateşleyen 15 yıllık polis memuru intihar etti Emniyet binasında başına dayadığı tabancayı ateşleyen 15 yıllık polis memuru intihar etti         
15:17
Görenler hayrete düştü! Halk otobüsünü seyyar bakkal ile manava çevirdi Görenler hayrete düştü! Halk otobüsünü seyyar bakkal ile manava çevirdi         
14:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'ya gitti! Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'ya gitti!         
14:20
Kılıçdaroğlu, kürsüye biri temiz biri kirli suyla dolu iki kavanozla çıktı: Bunun sorumlusu kim? Kılıçdaroğlu, kürsüye biri temiz biri kirli suyla dolu iki kavanozla çıktı: Bunun sorumlusu kim?         
14:15
Erdoğan'a NATO zirvesinde eşlik eden kişinin Merve Kavakçı'nın kızı Fatima Gülham Abushanab olduğu ortaya çıktı Erdoğan'a NATO zirvesinde eşlik eden kişinin Merve Kavakçı'nın kızı Fatima Gülham Abushanab olduğu ortaya çıktı         
13:24
Taşa yazılan Taşa yazılan "Tecavüz ediliyorum" yazısı gerçek çıktı!         
12:02
Kızı dini nikahlı kocasıyla evlenince, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti Kızı dini nikahlı kocasıyla evlenince, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti         
10:18
Ceren Duman davasında hayrete düşüren sözler: İlişkiye girdikten sonra duş aldım, geldiğimde çıplak şekilde çırpınıyordu Ceren Duman davasında hayrete düşüren sözler: İlişkiye girdikten sonra duş aldım, geldiğimde çıplak şekilde çırpınıyordu         
09:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2021 17:44:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Keşan'da evinde uyuşturucu yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement