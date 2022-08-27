Edirne'de asayiş - Son Dakika
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Edirne'de asayiş

27.08.2022 12:10
Edirne'de asayiş

Keşan'da evinin bahçesindeki direkten elektrik kabloları çalınan kişi polise başvurdu.

Keşan'da evinin bahçesindeki direkten elektrik kabloları çalınan kişi polise başvurdu.

Ev sahibi N.Ç. bahçesindeki beton elektrik direğinden 50 metrelik kablosunun çalındığını fark etti.

N.Ç., Keşan Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu.

Hayvan hırsızlığı

Uzunköprü'de atları çalınan kişi polise başvurdu.

Ş.K, Mescit Mahallesi'nde otlaması için boş araziye bıraktığı iki atının çalındığını fark etti.

Ş.K, Uzunköprü Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu.

Uyuşturucu ele geçirildi

Keşan'da, düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüpheli A.T'nin Yenimescit Mahallesi'ndeki evinde arama yaptı.

Aramada, 0,78 gram esrar ve 0,48 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

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Kaynak: AA

Uzunköprü, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de asayiş - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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