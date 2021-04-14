Keşan'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Edirne'nin Keşan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, önce refüje ardından köprü duvarına çarptı. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, Keşan Dörtyol mevkiinde saat 21.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malkara'dan Keşan yönünde seyreden Ş.Ç. (34) yönetimindeki 59 HC 764 plakalı araç, Dörtyol mevkiinde henüz bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, içindeki 3 kişi ile birlikte önce yol kenarındaki refüje çıktı, ardından savrularak kavşakta bulunan köprüye çarparak durabildi. Kazanın ardından araç hurdaya dönerken, haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi gönderildi. Kazanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü Ş.Ç. ile birlikte, T.A. (34) ve I.O. (37) isimli yolcular, itfaiye kaza kırım ekibinin çabalarıyla araçtan çıkarılabildi.

Kaza yerine sevk edilen ambulanslar ile Keşan Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan sürücü Ş.Ç. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamazken, ağır yaralı olan T.A. ve I.O.'nun tedavilerine devam edildiği bilgisine ulaşıldı. Feci kazada paramparça olan araç, olay yeri ve savcılık tarafından yapılan incelemelerin ardında çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. - EDİRNE