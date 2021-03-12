Keşan'da fırınlar 14-21 Mart'ta ekmek üretmeyecek - Son Dakika

Keşan Fırıncılar Derneği Başkanı Ayhan Gevrek, bazı vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasında "ekmek almaya çıktım" diyerek dışarıda gezdiğini söyledi.

Gevrek, gazetecilere yaptığı açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun 14 ve 21 Mart tarihlerinde ilçedeki fırınların ekmek üretmemesi kararı aldığını belirtti.

Gevrek, şunları kaydetti:

"Bunun sebebi de yetkililer vatandaşları durdurdukları zaman 'ekmek almaya çıktık' diyorlar. Hepsi yasakları deliyor. Yetkili kurumlar da bu zor kararı almak zorunda kaldı. Bu zor süreçte yöneticilere de yardımcı olmamız lazım. Onlar da zor durumda olduklarından böyle kararlar alıyorlar. Cumartesi günü ekmeklerimizi yapıp, bayilerimize dağıtacağız. Pazar günü hiçbir fırında ekmek satılmayacak."