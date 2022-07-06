Keşan'da "Gelecek Tarımda Tarımın Geleceği Gençlerde" toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Keşan'da "Gelecek Tarımda Tarımın Geleceği Gençlerde" toplantısı yapıldı

06.07.2022 08:58
Keşan'da "Gelecek Tarımda Tarımın Geleceği Gençlerde" toplantısı yapıldı

Keşan ilçesinde düzenlenen toplantıda Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Protokolü anlatıldı.

Keşan ilçesinde düzenlenen toplantıda Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Protokolü anlatıldı.

TOBB Proje Okulu Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde (MTAL) düzenlenen "Gelecek Tarımda Tarımın Geleceği Gençlerde" başlıklı toplantıda protokol hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, 2021-2022 yılında tarım, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı ile laboratuvar hizmetleri alanlarında Milli Eğitim Bakanlığı il uhdesinde 123 okul, 9 bin 329 öğrenci, 264 öğretmenle çalışma yürüttüklerini söyledi.

Arpacı, "2022-2023 eğitim-öğretim yılında Uzunköprü Mimar Muslihiddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 30 kontenjan, yine içinde bulunduğumuz Keşan Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nde 30 kontenjanlık öğrenci alımı yapılacaktır." dedi.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt da alan öğrencilerine işletmelerde mesleki eğitim ve stajlarını bütçe olanakları doğrultusunda Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda yapmalarının sağlanacağını ifade etti.

Alana uygun tohum, gübre, fide, canlı hayvan ve bunun gibi malzeme desteği sağlanacağını aktaran Bayazıt, "Tohum yetiştirmeye yönelik ortak ve pilot uygulamalar yapılacak. Hastalık, zararlı bitkiler, gübre, bitki besleme ve bunun gibi konularda ortaklaşa çalışmalar yapılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki dijital tarım kütüphanesi ve tarım, orman akademisine erişim izni sağlanacak." diye konuştu.

Keşan MTAL bünyesinde 2022-2023 eğitim-öğretim yılından itibaren faaliyete başlayacak tarım bölümüne kayıt olmaya karar veren 14 yaşındaki Baturay Aslan ise "Çiftçiliğe tarıma sevgimden, babamın mesleğiyle uğraştığımdan dolayı, bu alanı daha çok modernleştirebilmek için tercih ettim." ifadelerini kullandı.

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Tarımda nitelikli eğitim protokolü Çubuk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde imzalandı Tarımda nitelikli eğitim protokolü Çubuk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde imzalandı Bu liseyi tercih edene aylık bin lira burs Bu liseyi tercih edene aylık bin lira burs
Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keşan'da 'Gelecek Tarımda Tarımın Geleceği Gençlerde' toplantısı yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Keşan'da "Gelecek Tarımda Tarımın Geleceği Gençlerde" toplantısı yapıldı - Son Dakika
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