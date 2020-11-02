Keşan'da gıda ve giysi pazarı ayrı günler kurulacak - Son Dakika

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde cumartesi günleri kurulan gıda ve giysi pazarının koronavirüs tedbirleri kapsamında ayrı günlerde kurulmasına karar verildi.

Keşan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, bölgenin en büyük pazarlarından olan ve cumartesi günleri kurulan gıda ve giysi pazarının koronavirüs tedbirleri kapsamında ayrı günlerde kurulmasını kararlaştırdı. Buna göre, gıda pazarı cuma günleri, giysi pazarı cumartesi günleri kurulacak.Öte yandan pazar tezgahlarının sadece Keşan Belediyesi Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi içerisinde kurulmasına izin verilecek.

- Keşanedirne