Keşan'da gönüllüler maske üretimine başladı - Son Dakika
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Keşan'da gönüllüler maske üretimine başladı

6 saat önce

Keşan Sosyal Hizmet Merkezindeki gönüllüler tarafından maske üretimine başlandı.

Keşan'da gönüllüler maske üretimine başladı, System.String[]

Keşan Sosyal Hizmet Merkezindeki gönüllüler tarafından maske üretimine başlandı.

Kaymakam Nuri Özder ve Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Sosyal Hizmet Merkezi kurs atölyesinde üretim yapan gönüllü öğreticileri ziyaret etti.

Merkez Müdürü Nergis Mustafapaşa, "Tedbirli Ol Sağlıklı Kal" projesi kapsamında, Keşan Kaymakamlığı ve Keşan Belediyesi işbirliğinde başlattıkları çalışma kapsamında günde yaklaşık 300 maske ürettiklerini söyledi.

Mustafapaşa, üretilen maskelerin kamu kurumlarına gönderileceğini ifade etti.

Helvacıoğlu da malzeme desteği verdikleri projede daha fazla üretim için çaba harcayacaklarını dile getirdi.

Maskeleri, sokaklarda görev yapan ve ihtiyaç sahiplerine hediye edeceklerini anlatan Helvacıoğlu, "Herkesin fedakarlık yapması kazım. Bu kapsamda maske üretimi yapan gönüllülerimiz işlerini güçlerini bırakarak bu fedakarlığı gerçekleştiriyor. Onlara teşekkür ederiz." dedi.

Kaymakam Özder de gönüllü çalışanlara teşekkür etti.

Gönüllü öğreticiler Nuray Çelen ve Yelda Değirmendereli, ürettikleri maskelerle bu sürecin atlatılmasına katkı sağlamak istediklerini ifade etti.

Mustafa Helvacıoğlu, Mustafapaşa, Nuri Özder, Keşan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:10 Kaynak: AA

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