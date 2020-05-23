Keşan'da güvenlik güçleri denetim yaptı - Son Dakika

Keşan'da güvenlik güçlerince sokağa çıkma kısıtlaması çerçevesinde denetimler yapıldı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde yaptıkları denetimlerde, vatandaşları evlerinden çıkmamaları konusunda uyarırken, saat 17.00'ye kadar market ihtiyaçlarını karşılayacak olanlara ise evlerinin en yakınında bulunan marketlere gidebilecekleri bilgisini verdi.

Trafik ekipleri de, izin belgesi olmadan keyfi olarak araçları ile sokağa çıkanlara cezai işlem uyguladı.

Keşan İlçe Jandarma Komutalığı ekipleri ise ilçeye bağlı köy ve beldelerde denetimlerini sürdürüyor.

Jandarma ekipleri, çiftçilik yapan vatandaşlara, belgelerini ibraz etmeleri durumunda faaliyetlerini sürdürmelerine izin veriyor.