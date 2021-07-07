Keşan'da hakkında 38 yıl hapis cezası bulunan zanlı yakalandı - Son Dakika

Keşan ilçesinde hakkında 38 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sebze-meyve halinde yaptıkları kontrollerde çeşitli suçlardan aranan cezaevi firarisi A.G'yi yakaladı.
Gözaltına alınan A.G'nin hakkında çeşitli suçlardan 38 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA
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