Keşan'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunun hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Keşan'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunun hükümlü yakalandı

12.04.2022 14:47
Keşan'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunun hükümlü yakalandı

Keşan ilçesinde hakkında çeşitli suçlardan 13 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Keşan ilçesinde hakkında çeşitli suçlardan 13 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenimescit Mahallesi Huzur Sokak'ta şüphe üzerine C.K'yı durdurdu.

UYAP sorgulamasında uyuşturucu, hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından kesinleşmiş 13 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası bulunduğu belirlenen hükümlü emniyete götürüldü.

Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Keşan'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunun hükümlü yakalandı - Son Dakika


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