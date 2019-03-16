Keşan'da Hakkında Yakalama Kararı Bulunan Zanlı Tutuklandı
1 saat önce
Keşan ilçesinde hakkında yakalama kararı bulunan zanlı tutuklandı.
Keşan
ilçesinde hakkında yakalama kararı bulunan zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Keşan Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, H.K'yı saklandığı ikamette yakaladı.
"Kasten adam öldürme, yol kesmek suretiyle silahla birden fazla kişi ile yağma ve mala zarar verme" suçlarından aranan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından Keşan Adliyesi'ne sevk edildi.
H.K çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 11:26 Kaynak: AA
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