Son Dakika Haberleri: Keşan'da Hakkında Yakalama Kararı Bulunan Zanlı Tutuklandı

Keşan'da Hakkında Yakalama Kararı Bulunan Zanlı Tutuklandı

1 saat önce

Keşan ilçesinde hakkında yakalama kararı bulunan zanlı tutuklandı.

Keşan'da Hakkında Yakalama Kararı Bulunan Zanlı Tutuklandı, System.String[]
Keşan ilçesinde hakkında yakalama kararı bulunan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, H.K'yı saklandığı ikamette yakaladı.

"Kasten adam öldürme, yol kesmek suretiyle silahla birden fazla kişi ile yağma ve mala zarar verme" suçlarından aranan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından Keşan Adliyesi'ne sevk edildi.

H.K çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 11:26 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Keşan, Güncel
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