Keşan'da hastalanan öğretmenin testi negatif çıktı, okuldaki 28 öğretmen tedbiren karantinada - Son Dakika

EDİRNE İl Milli Eğitim Müdürlüğü, rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırılan tarih öğretmeni H.S.'ye 2 kez yapılan Covid-19 testlerinin negatif çıktığını, öğretmenin zatürre teşhisiyle tedavi altına alındığını açıkladı. Aynı okulda görevli 28 öğretmenin de tedbir amaçlı 14 gün süreyle evlerinde karantinaya alındığı bildirildi.

Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı'nın mesleki çalışma programı kapsamında, kentteki tüm okul ve kurumlarda, 'eğitim kurumlarında hijyen şartlarının geliştirilmesi ve enfeksiyon önleme kontrol kılavuzu' doğrultusunda gerekli tedbirler alındığı anlatıldı. Bu çalışmalar kapsamında okullarda idareci, öğretmen ve personel ile maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyularak, toplantılar düzenlendiği ifade edildi.

TESTLER NEGATİF ÇIKTIAçıklamanın devamında ise 24 Ağustos Pazartesi günü Keşan Lisesi'ndeki toplantı sonrası tarih öğretmeni H.S.'nin rahatsızlandığı kaydedilerek, şöyle denildi: "Akşamüstü evde rahatsızlanarak hastaneye başvurmuş ve akciğer tomografisi çekilerek, Covid-19 şüphesiyle hastaneye yatırılmıştır. Öğretmen tarafından Covid-19 testinin yapılacağı ve okula bir süre gelemeyeceği, okul müdürüne telefon ile bildirilmiştir. Ertesi gün konu, ilçe milli eğitim müdürlüğümüze bildirilmiş olup, ilçe milli eğitim müdürlüğümüz de ilçe sağlık müdürlüğüyle irtibata geçerek, alınması gereken tedbirler konusunda gerekli görüşmeler yapılmıştır.Bunun üzerine aynı gün 25 Ağustos 2020 tarihinde, Keşan ilçe filyasyon ekibi tarafından okulda görev yapan 28 kişi ile görüşülerek, bu personele karantina uygulamasına başlanmıştır.

Keşan Lisesi öğretmeni H.S., 24 Ağustos 2020 tarihinde yapılan Covid-19 testi negatif çıkmış, doktorlar tarafından ikinci test de uygulanmış ve onun da sonucunun negatif olduğu Keşan Devlet Hastanesi Başhekimliği'nden öğrenilmiştir. Ancak öğretmenimiz tomografi sonuçlarına göre zatürre teşhisiyle hala serviste yatmaktadır."