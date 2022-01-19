Keşan'da hava kirliliği azaldı - Son Dakika

Edirne'nin Keşan ilçesinde hava kirliliği oranının yüzde 50-60 gerilediği bildirildi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, GAZDAŞ yetkilileri ile bir araya geldiği ziyarette, önceki yıllarda ilçedeki hava kirliliğinin rahatsız edici derecede hissedildiğini anlattı.

Sorunu çözmek için çalışmalar yaptıklarını belirten Helvacıoğlu, "Doğal gaz çalışmaları sonucu 'hava kirliliğini kökünden çözümledik' diyebiliriz. İlçemizde eksik olan mahallelerimizde de plan çerçevesinde çalışmalara başlanacak." dedi.

GAZDAŞ Bölge Direktörü Tamer Akaslan da Keşan Doğalgaz Projesi'nin yüzde 90 oranında tamamlandığını dile getirerek, "Keşan'da 20 bin doğal gaz abonemiz oldu. Doğal gazın gelmesiyle Keşan'da hava kirliliği yüzde 50-60 azaldı. Projenin geri kalan yüzde 10'luk bölümünü de en kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz." dedi.

Akaslan, İzzetiye, Paşayiğit, Yenimescit ve İstasyon mahallelerinde de bağlantı çalışmalarına bu yıl başlanacağını kaydetti.

Uzmanların hava kirliliğinde "Çin'le yarışıyor" benzetmesi yaptığı Keşan, önceki yıllarda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı'na göre kirlilik oranı yüksek olan yerler arasında bulunuyordu.