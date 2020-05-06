Keşan'da Hıdrellez Şenliği düzenlendi - Son Dakika

Keşan Belediyesi Hıdrellez Şenliği düzenledi.

Keşan Belediyesi Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi Meydanı'nda,düzenlenen şenlikte, koronavirüs tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe kuralına da dikkat edildi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, burada yaptığı konuşmada, Hıdrellez'in tabiatın uyanışı, bereket ve bolluk anlamı taşıdığını belirtti.

Hıdrellez'in tüm Türk toplumuna sağlık, mutluluk ve huzur getirmesi dileyen Helvacıoğlu, "Hıdrellez tabiatın uyanışıdır, berekettir, bolluktur. Hızır ile İlyas peygamberin buluşma günüdür. Türk dünyasının ortak değeri, aynı zamanda bizim bayramıdır. Hıdrellez tüm Türk toplumuna sağlık, mutluluk ve huzur getirmesi dileği ile herkesin adına ateşimizi yakıyoruz. Hıdrellezimiz hayırlı olsun." dedi.

Helvacıoğlu, konuşmasının ardından hıdrellez ateşini yaktı. Dans gösterilerinin yapıldığı şenlikte, Helvacıoğlu ve belediye personeli de Hıdrellez ateşinden atladı.