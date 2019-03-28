Keşan'da Hırsızlık İddiası
1 saat önce
Keşan ilçesinde hırsızlık yaptığı ileri sürülen 1 kişi tutuklandı.
Keşan
ilçesinde hırsızlık yaptığı ileri sürülen 1 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 7 ayrı olayda hırsızlık yaptığı belirlenen İ.K, Yenimescit Mahallesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:21 Kaynak: AA
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