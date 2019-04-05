Keşan'da Hırsızlık İddiası
1 saat önce
Keşan ilçesinde hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.
Keşan
ilçesinde hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Keşan İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri yaptıkları araştırma ve çalışma sonrasında T.S. (19), A.D. (22) ve Ş.D'nin (25) Çamlıca
Köyü'nde yaşanan hırsızlık olayına karıştıklarını tespit etti.
Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki ifadelerinin ardından Keşan Adliyesine getirildi.
Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden T.S, tutuklandı. Diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:08 Kaynak: AA
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