Son Dakika Haberleri: Keşan'da Hırsızlık İddiası

Keşan'da Hırsızlık İddiası

1 saat önce

Keşan ilçesinde hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

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Keşan ilçesinde hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları araştırma ve çalışma sonrasında T.S. (19), A.D. (22) ve Ş.D'nin (25) Çamlıca Köyü'nde yaşanan hırsızlık olayına karıştıklarını tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki ifadelerinin ardından Keşan Adliyesine getirildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden T.S, tutuklandı. Diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:08 Kaynak: AA

Jandarma, Keşan, Güncel
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