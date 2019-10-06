Keşan'da hırsızlık iddiası
1 saat önce
Keşan ilçesinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 10:14 Kaynak: AA
Keşan ilçesinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri,yaptıkları çalışma sonrası Aşağı Zaferiye Mahallesi'nde bir inşaattan musluk bataryası çaldığı iddiasıyla T.D'yi gözaltına aldı.
Şüpheli, emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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