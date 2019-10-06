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Keşan'da hırsızlık iddiası

1 saat önce

Keşan ilçesinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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Keşan ilçesinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri,yaptıkları çalışma sonrası Aşağı Zaferiye Mahallesi'nde bir inşaattan musluk bataryası çaldığı iddiasıyla T.D'yi gözaltına aldı.

Şüpheli, emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Polis, Keşan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 10:14 Kaynak: AA
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