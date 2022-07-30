Edirne'de asayiş - Son Dakika
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Edirne'de asayiş

30.07.2022 12:10
Edirne'de asayiş

Keşan'da "Hırsızlık" suçundan aranan şüpheli gözaltına alındı.

Keşan'da "Hırsızlık" suçundan aranan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama sırasında Yeni Mescit Mahallesi'nde şüpheli E.G'yi durdurdu.

Yapılan sorgulamada E.G'nin hırsızlık suçundan aranması olduğu tespit edildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı

Edirne'de üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çavuşbey Mahallesi'nde şüpheli K.K'nın üzerinde arama yaptı.

Üzerinde bir miktar metamfetamin ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı

Keşan'da, Yukarı Zaferiye Mahallesi'ndeki bir işyerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

Polis ekipleri, seyyar el arabasıyla hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli U.K'yı yakaladı.

U.K, gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de asayiş - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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