Son Dakika Haberleri: Keşan'da hırsızlık suçundan aranan yabancı uyruklu kadın yakalandı
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Keşan'da hırsızlık suçundan aranan yabancı uyruklu kadın yakalandı

7 saat önce

Keşan ilçesinde hırsızlık suçundan aranan Tunus uyruklu kadın, gözaltına alındı.

Keşan'da hırsızlık suçundan aranan yabancı uyruklu kadın yakalandı, System.String[]

Keşan ilçesinde hırsızlık suçundan aranan Tunus uyruklu kadın, gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine, Yukarı Zaferiye Mahallesi'ndeki bir otelde kalan ve hırsızlık suçundan aranan Tunus uyruklu A.A.H.A'yı yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin ikamet izninin 1 Kasım 2019'da sona erdiği belirlendi.

Tunus, Keşan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 06:08 Kaynak: AA
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