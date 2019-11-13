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Keşan'da hırsızlık suçundan aranan yabancı uyruklu kadın yakalandı
7 saat önce
Keşan ilçesinde hırsızlık suçundan aranan Tunus uyruklu kadın, gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 06:08 Kaynak: AA
Keşan ilçesinde hırsızlık suçundan aranan Tunus uyruklu kadın, gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine, Yukarı Zaferiye Mahallesi'ndeki bir otelde kalan ve hırsızlık suçundan aranan Tunus uyruklu A.A.H.A'yı yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelinin ikamet izninin 1 Kasım 2019'da sona erdiği belirlendi.
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