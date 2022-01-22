Keşan'da hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı - Son Dakika

Keşan ilçesinde bir kişi, hırsızlık için girdiği işyerinde gözaltına alındı.
İstiklal Caddesi'ndeki bir işyerine hırsız girdiği ihbarını alan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, işyerine gitti.
İşyeri sahibi ile içeriyi kontrol eden polis, şüpheli A.K'yı suçüstü yakaladı.
Şüphelinin üst aramasında somun anahtarı, pense, tornavida, alyans ve biber gazı ele geçirildi.
Hakkında 21 hırsızlık dosyası bulunduğu belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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