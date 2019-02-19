Son Dakika Haberleri: Keşan'da Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

Keşan'da Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

1 saat önce

Keşan ilçesinde bir kişi "Hırsızlık" suçundan tutuklandı.

Keşan'da Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı, System.String[]
Keşan ilçesinde bir kişi "Hırsızlık" suçundan tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İstiklal Caddesinde içerisinde balyoz ve testere bulunan el arabasıyla dolaşan M.K'yı durdurdu.

GBT sorusu yapılan şüpheli M.K'nın "Açıktaki eşya hakkında hırsızlık" ve "Muhafaza altında alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçlarından arandığı belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:30 Kaynak: AA

Asayiş Büro, Emniyet Müdürlüğü, Keşan, Güncel
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