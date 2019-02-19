Keşan'da Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı
1 saat önce
Keşan ilçesinde bir kişi "Hırsızlık" suçundan tutuklandı.
Keşan
ilçesinde bir kişi "Hırsızlık" suçundan tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekipleri, İstiklal Caddesinde içerisinde balyoz ve testere bulunan el arabasıyla dolaşan M.K'yı durdurdu.
GBT sorusu yapılan şüpheli M.K'nın "Açıktaki eşya hakkında hırsızlık" ve "Muhafaza altında alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçlarından arandığı belirlendi.
Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:30 Kaynak: AA
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