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Keşan'da hırsızlık zanlısı 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Keşan'da hırsızlık zanlısı 2 kişi tutuklandı

20.02.2022 13:04
Keşan'da hırsızlık zanlısı 2 kişi tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Keşan Orman İşletme Müdürlüğü'nün deposundan 25 bin TL değerindeki peyzaj yapı aletleri ve bir depodan 40 güvercinin çalındığı iddiasıyla gözaltına alınan O.A ve H.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Keşan Adliyesi'ne getirilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Orman İşletme Müdürlüğü, Türk Lirası, Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Keşan'da hırsızlık zanlısı 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Keşan'da hırsızlık zanlısı 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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