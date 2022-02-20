Keşan'da hırsızlık zanlısı 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Edirne'nin Keşan ilçesinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Keşan Orman İşletme Müdürlüğü'nün deposundan 25 bin TL değerindeki peyzaj yapı aletleri ve bir depodan 40 güvercinin çalındığı iddiasıyla gözaltına alınan O.A ve H.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Keşan Adliyesi'ne getirilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.