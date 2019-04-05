Keşan'da Hırsızlıktan Aranan Şüpheli Tutuklandı
1 saat önce
Keşan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı.
Keşan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekipleri tarafından yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Keşan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bu yıl içerisinde meydana gelen 6 hırsızlık olayının şüphelisi olduğunu tespit ettikleri Ö.K.'yi yakaladı.,
Hakkında, hırsızlık suçlarından 2 yıl 9 ay 10 gün ve 2 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Ö.K. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.K, cezaevine konuldu.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:48 Kaynak: AA
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