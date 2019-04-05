Son Dakika Haberleri: Keşan'da Hırsızlıktan Aranan Şüpheli Tutuklandı

Keşan'da Hırsızlıktan Aranan Şüpheli Tutuklandı

1 saat önce

Keşan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

Keşan'da Hırsızlıktan Aranan Şüpheli Tutuklandı, System.String[]
Keşan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, Keşan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bu yıl içerisinde meydana gelen 6 hırsızlık olayının şüphelisi olduğunu tespit ettikleri Ö.K.'yi yakaladı.,

Hakkında, hırsızlık suçlarından 2 yıl 9 ay 10 gün ve 2 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Ö.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.K, cezaevine konuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:48 Kaynak: AA

Asayiş Büro, Emniyet Müdürlüğü, Keşan, Güncel
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