Keşan'da hurda araç lastikleri kedilere sıcak yuva oldu - Son Dakika

Keşan'da hurda araç lastikleri kedilere sıcak yuva oldu

28.01.2021 16:53
Keşan'da hurda araç lastikleri kedilere sıcak yuva oldu, System.String[]

Edirne'nin Keşan ilçesinde hurda araç lastiklerinden sokak kedilerine yuva yapıldı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde hurda araç lastiklerinden sokak kedilerine yuva yapıldı.

Keşan Belediyesi tarafından sokak hayvanlarının kış aylarında üşümemesi için proje başlattı.

Geri dönüşüme gidecek hurda araç lastikleri "kedi evleri" yapımında kullanıldı.

İçerisinde mama bölümü ve suluklar bulunan kedi evleri parklara ve taksi duraklarına yerleştirildi.

Köpekler içinse geri dönüşüm malzemelerinden kulübe yapılması planlanıyor.

"Canlarımızın istediği sadece su, mama ve şefkat"

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AA muhabirine, sokak hayvanlarının kış aylarından olumsuz etkilenmemesi için çaba gösterdiklerini anlattı.

Hurda araç lastiklerinden yaptıkları kedi evlerini taksi durakları ve parklara yerleştirdiklerini belirten Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Sokak köpekleri için de evler yapacağız. Parklara, taksi duraklarına, sokak ve meydanlarımıza yuva, besleme üniteleri yerleştiriyoruz. Sokakta yaşayan canlarımızın istediği sadece su, mama ve şefkat. Ayrıca veteriner işleri müdürlüğüne başvuran taksi duraklarımız da sokak kedilerini sahiplenebilecek."

Edirne, Taksi, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Keşan'da hurda araç lastikleri kedilere sıcak yuva oldu - Son Dakika


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