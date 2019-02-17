Son Dakika Haberleri: Keşan'da "Huzur" Uygulaması

Keşan'da "Huzur" Uygulaması

1 saat önce

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından, "huzur" uygulaması yapıldı.

Keşan'da
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından, "huzur" uygulaması yapıldı.


Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün sorumluluk sahası içerisinde yer alan bölgelerde, gerçekleştirilen uygulamaya 120 personel katıldı.

Ekiplerin 5 ayrı bölgede oluşturdukları kontrol noktalarında, 915 kişi ile 119 aracı sorgulandı.

Haklarında yakalama emri olduğu tespit edilirken 2 kişi gözaltına alındı. Uygulamada, bir sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan, araç sahibine de kullandırmaktan toplamda 4 bin 36 TL idari para cezası uygulandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 10:20 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Huzur, Keşan, Güncel
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