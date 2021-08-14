Keşan'da huzur uygulamasında 24 sürücüye 24 bin 882 lira ceza yazıldı - Son Dakika

Uygulamada, karantinada olması gerekirken dışarıda gezdiği tespit edilen bir kişi hakkında işlem başlatılarak, evine gönderildi.

225 kişinin GBT sorgulamasının yapıldığı uygulamada, 87 araç kontrol edildi. Yoklama kaçağı olan bir şüpheli hakkında işlem başlatıldı, 1 motosiklet trafikten men edildi, 24 sürücüye çeşitli maddelerden toplam 24 bin 882 lira ceza yazıldı.

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