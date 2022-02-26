Keşan'da huzur ve güven uygulamaları devam ediyor - Son Dakika
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Keşan'da huzur ve güven uygulamaları devam ediyor

26.02.2022 10:44
Keşan'da huzur ve güven uygulamaları devam ediyor

Edirne'nin Keşan ilçesinde huzur denetimlerine devam eden İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çok sayıda noktada uygulamalar yaptı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde huzur denetimlerine devam eden İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çok sayıda noktada uygulamalar yaptı. 875 kişinin sorgusunun yapıldığı çalışmalarda toplam 5 bin 612 lira para cezası kesildi.

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde "Huzur ve Güven" uygulaması yaptı. 120 personel ile 15.00-17.00 saatleri arasında yapılan çalışmalar kapsamında otogar, köy garajı, 7 kahvehane, 8 kafe, 1 internet kafe, 3 park ve 3 metruk bina kontrol edilirken, toplamda 875 kişinin GBT sorgusu yapıldı. Bu sırada İpsala'da motosiklet hırsızlığı olayına karıştığı tespit edilen şahıs yakalanırken İpsala polisine teslim edildi.

Huzur ve güven uygulaması trafik denetimleri ile devam etti. 27 aracın sorgusunun yapıldığı denetimlerde 5 araç sahibi ve sürücüsüne de çeşitli maddelerden toplamda 5 bin 612 lira cezai işlem uygulandı. - EDİRNE

Keşan'da huzur ve güven uygulamaları devam ediyor
Keşan'da huzur ve güven uygulamaları devam ediyor
Keşan'da huzur ve güven uygulamaları devam ediyor

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Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Edirne, Keşan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Keşan'da huzur ve güven uygulamaları devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Keşan'da huzur ve güven uygulamaları devam ediyor - Son Dakika
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