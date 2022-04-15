Keşan'da huzur ve güven uygulamalarında aranan 4 kişi yakalandı - Son Dakika
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Keşan'da huzur ve güven uygulamalarında aranan 4 kişi yakalandı

15.04.2022 10:50
Keşan'da huzur ve güven uygulamalarında aranan 4 kişi yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekipleri 'Huzur ve Güven' uygulaması yaptı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekipleri 'Huzur ve Güven' uygulaması yaptı. Çalışmalarda aranması olan 4 şahıs yakalanırken, toplamda 9 bin 747 lira ceza kesildi.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde 'Huzur ve Güven' uygulaması gerçekleştirdi. 115 personelin katıldığı uygulamalarda toplamda 709 şahsın GBT sorgusu yapıldı.

Uygulama sırasında uyuşturucu kullanmak suçundan aranan A.F. ile yine uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan aranması bulunan E.E. isimli bir şahıs üzerinde 1.09 gr eroin ile yakalanırken, aynı zamanda hırsızlık suçundan aranması bulunan E.B. ve H.K. isimli şahıslar da yakalanarak işlem yapılmak üzerinde adli makamlara teslim edildi.

Uygulamaların bir diğer ayağında ise trafik uygulamaları yapıldı.

Ağırlıklı olarak motosikletler üzerinde yapılan denetimlerde 72 araç sorgusu yapıldı ve kask ve koruyucu ekipmanı olmayan ve diğer eksikliği bulunan 6 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden toplam 9.747 TL trafik para cezası uygulandı, aynı zamanda 2 adet motosiklet trafikten men edilerek Yediemin otoparkına götürüldü. - EDİRNE

Keşan'da huzur ve güven uygulamalarında aranan 4 kişi yakalandı
Keşan'da huzur ve güven uygulamalarında aranan 4 kişi yakalandı

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Hisarcık, Edirne, Polis, Keşan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Keşan'da huzur ve güven uygulamalarında aranan 4 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Keşan'da huzur ve güven uygulamalarında aranan 4 kişi yakalandı - Son Dakika
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