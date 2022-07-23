Keşan'da huzur ve güven uygulaması - Son Dakika
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Keşan'da huzur ve güven uygulaması

23.07.2022 12:41
Keşan'da huzur ve güven uygulaması

Edirne'nin Keşan ilçesinde yapılan huzur ve güven uygulamalarında 757 kişi sorgulandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde yapılan huzur ve güven uygulamalarında 757 kişi sorgulandı. Aranan bir şahsın yakalandığı denetimlerde, toplam 28 bin TL ceza kesildi.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi. İki saat süren denetimlerde 90 personel görev alırken, 757 şahsın GBT sorgusu yapıldı. Kıraathane, park, internet kafe ve kafe gibi işletmelerin de kontrol edildiği uygulamalar sırasında uyuşturucu madde yapma suçundan aranan S.Z. isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıs adli makamlara teslim edildi. Sorgulamalar sırasında bir başka şahsın üzerinden de 0,3 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Denetimler trafik kontrolleri ile devam etti. 258 aracın sorgulandığı kontroller sırasında 13 araç ve sürücüsüne ihlal ettiklerini kanunların çeşitli maddelerinden toplamda 28 bin 771 TL para cezası kesildi. - EDİRNE

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Edirne, Keşan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Keşan'da huzur ve güven uygulaması - Son Dakika

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