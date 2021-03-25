Keşan'da içerisinde uygunsuz ses sistemi bulunan araç trafikten men edildi - Son Dakika

Keşan'da içerisinde uygunsuz ses sistemi bulunan araç trafikten men edildi
25.03.2021 17:39
Keşan ilçesinde polis tarafından içerisinde uygunsuz ses sistemi tespit edilen araç trafikten men edildi.
Keşan ilçesinde polis tarafından içerisinde uygunsuz ses sistemi tespit edilen araç trafikten men edildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, İspat Cami Mahallesi Muhtar Ali Çevikel Caddesi'nde, Ş.K. idaresindeki 34 DM 0789 plakalı aracı durdurdu.
Kontrollerde, araçta uygunsuz ses sistemi bulunduğu tespit edildi.
Yüksek sesli müzik videolarını sosyal medyada paylaştığı belirlenen sürücüye, araçta teknik değişiklik yaptırmak ve sigortası olmadığı gerekçesiyle 288 lira ceza yazıldı. Ayrıca araç trafikten men edildi.
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