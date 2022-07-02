Edinilen bilgiye göre, Keşan'da uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışmalar yapan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Yenimescit Mahallesi'nde iki ayrı adrese baskın düzenledi. C.A. ve V.K. isimli şahısların evlerinde yapılan aramalarda boyları 1 metre ve 2 metre arasında değişen 47 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken 19 adet tabanca mermisine de el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerden C.A. savcılık ifadesinin ardından serbest kaldı, V.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Hisarcık, Kenevir, Keşan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Keşan'da iki kenevir bahçesine polis baskını - Son Dakika

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