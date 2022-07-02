Keşan'da iki kenevir bahçesine polis baskını - Son Dakika
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Keşan'da iki kenevir bahçesine polis baskını

02.07.2022 19:28
Keşan'da iki kenevir bahçesine polis baskını

Edirne'nin Keşan ilçesinde iki eve baskın yapan polis ekipleri esrar üretimi için bahçeye ekilmiş kenevir bitkisi ele geçirildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde iki eve baskın yapan polis ekipleri esrar üretimi için bahçeye ekilmiş kenevir bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Keşan'da uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışmalar yapan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Yenimescit Mahallesi'nde iki ayrı adrese baskın düzenledi. C.A. ve V.K. isimli şahısların evlerinde yapılan aramalarda boyları 1 metre ve 2 metre arasında değişen 47 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken 19 adet tabanca mermisine de el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerden C.A. savcılık ifadesinin ardından serbest kaldı, V.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - EDİRNE

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Keşan'da 47 kök kenevir ele geçirildi Keşan'da 47 kök kenevir ele geçirildi Son dakika haber... Evlerin bahçesini kenevir tarlasına çeviren şüpheliye tutuklama Son dakika haber... Evlerin bahçesini kenevir tarlasına çeviren şüpheliye tutuklama
Kaynak: İHA

Hisarcık, Kenevir, Keşan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Keşan'da iki kenevir bahçesine polis baskını - Son Dakika

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SON DAKİKA: Keşan'da iki kenevir bahçesine polis baskını - Son Dakika
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