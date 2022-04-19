Keşan'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Keşan'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

19.04.2022 13:19
Keşan'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada iki sürücüden Nuran Sansar (59) öldü, C.E. (40) ise yaralandı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada iki sürücüden Nuran Sansar (59) öldü, C.E. (40) ise yaralandı.

Kaza, Keşan- Enez kara yolu Kılıçköy girişinde meydana geldi. Nuran Sansar yönetimindeki 22 FM 225 plakalı otomobil ile C.E. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. Kazada C.E.'nin kullandığı otomobil yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler, Nuran Sansar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Alev alan aracından yaralı çıkan C.E. ise sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.Otomobildeki yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Keşan'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Keşan'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
YORUMLAR
500
Son dakika haber... Edirne'de trafik kazası: 1 ölü Son dakika haber... Edirne'de trafik kazası: 1 ölü Son dakika gündem: Edirne'de otomobiller çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Son dakika gündem: Edirne'de otomobiller çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kılıçköy, Otomobil, Keşan, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Keşan'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
12:57 Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan 'Suriyeli sığınmacı' açıklaması: Suriye hükümetiyle görüşme başlatıyoruz
13:21 Galatasaray'ın 30 Nisan'da gerçekleşecek başkanlık seçimi iptal edildi! Burak Elmas görevine devam edecek
13:17 Yüzde 70'e göre gidişatımız iyi değil: AK Partililerin yüzde 32'si, MHP'lilerin yüzde 40'ı da "kötüye gidiyoruz" diyor
13:09 "Emekli ikramiyesine zam yok" diyen Bakan Bilgin, asgari ücrete de kapıları kapattı: Yeteri kadar zam yaptık!
13:08 Ayasofya'nın 1400 yaşındaki İmparatorluk Kapısı tahrip edildi! İBB çağrıda bulundu: Konu savcılığa taşınmalı
12:58 Ukrayna savaşının 55.gününde Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'dan "Şimdi Ukrayna'da yeni aşamaya geçtik" açıklaması
12:49 Rapçi Murda yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı
12:47 Gazeteci İbrahim Haskoloğlu İstanbul'da gözaltına alındı! Erdoğan ve Fidan'ın kimlik bilgilerini paylaşmıştı
12:47 Dar eşofman mağduru kadın hem terk edildi hem de barışmayınca öldüresiye dayak yedi
12:42 Yeşim Salkım'dan Dolmabahçe'deki iftar yemeğine katılan Hülya Avşar'a "simit" göndermesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 13:54:15. #1.11#
SON DAKİKA: Keşan'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement