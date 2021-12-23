KEŞAN'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 3 YARALI - Son Dakika

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Kaza, Keşan-Gelibolu karayolu üzerindeki Sanayi Kavşağı alt geçidinde meydana geldi. Keşan'dan, Gelibolu yönüne giden A.Ö. yönetimindeki 22 FL 290 plakalı otomobil, şehir merkezi yönünden kavşağa giren İ.Y. idaresindeki 39 SP 670 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, 22 FL 290 plakalı otomobil sürücüsü A.Ö. ile araçta bulunan eşi N.Ö. ve oğlu A.Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.