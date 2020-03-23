Keşan'da iki sürücüye 2 bin 200 lira ceza uygulandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Keşan'da iki sürücüye 2 bin 200 lira ceza uygulandı - Son Dakika

Keşan'da iki sürücüye 2 bin 200 lira ceza uygulandı

6 saat önce

Keşan ilçesinde abart egzoz bulunan bir araç ile yüksek müzik sesinin geldiği bir aracın sürücülerine para cezası uygulandı.

Keşan'da iki sürücüye 2 bin 200 lira ceza uygulandı, System.String[]

Keşan ilçesinde abart egzoz bulunan bir araç ile yüksek müzik sesinin geldiği bir aracın sürücülerine para cezası uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, sürücülere, zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları yönünde uyarılarda bulundu.

Ekipler denetimlerde abart egzoz bulunan bir araç ile yüksek müzik sesinin geldiği bir aracın sürücülerine 2 bin 200 lira ceza yazdı.

İlçe genelinde trafik denetimlerinin sürdürüleceği bildirildi.

Emniyet Müdürlüğü, Keşan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 04:18 Kaynak: AA

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