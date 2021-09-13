KEŞAN'DA İLKÖĞRETİM HAFTASI KUTLANDI - Son Dakika

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde İlköğretim Haftası nedeniyle tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen programda İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, anıta çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve Keşan Belediye Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Saz, bir konuşma yaptı.

İlhan Saz, her yeni başlangıcın yenilikleri ve güzellikleri beraberinde getirdiğini belirterek, 'Bilindiği üzere yaşadığımız salgın sürecinin bi sonucu olarak geçen Mart ayından bu yana büyük ölçüde ara verilmek durumunda kalının yüz yüze eğitim, 6 Eylül 2021 tarihi itibariyle yeniden başladı. Keşan'da 13 bin 917 öğrenci, bin 83 öğretmen ve 57 eğitim kurumumuzla hazır olarak bizlerde yeni bir eğitim öğretim yılına başlamanın hep birlikte heyecanı ve mutluluğunu yaşamaktayız. Sevgili öğrencilerimiz ise hayatı tanımaya başladıkları aile ortamından sonra, ikinci yuvaları olarak gördükleri okullarına kavuşmanın sevinci içerisindeler. Eğitim hayatlarında ayrı ayrı her birine üstün başarılar diliyorum. Eğitimin amacı bir ülkeyi kalkındırmak, geleceğe taşımak hedefleri olan bir nesil yetiştirmektir. Millet olarak da bizler başarılı olmanın yegane yolunun çalışmak olduğunun farkındayız' dedi. Törene katılan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, öğretmenlere karanfil dağıttı.