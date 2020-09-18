Keşan ilçesinde inşaattan düşen işçi ağır yaralandı.
Büyük Cami Mahallesi Namazgah Sokak'ta bulunan bir inşaatın ikinci katının pencere kenarında çalışan S.D, dengesini kaybederek 6 metreden düştü.
Ağır yaralanan S.D.'nin düştüğünü görenler, durumu sağlık ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesine kaldırılan S.D'nin tedavisi sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 18:07 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Keşan'da inşaattan düşen işçi yaralandı - Son Dakika