Keşan'da inşaattan düşen işçi yaralandı - Son Dakika

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesine kaldırılan S.D'nin tedavisi sürüyor.

Büyük Cami Mahallesi Namazgah Sokak'ta bulunan bir inşaatın ikinci katının pencere kenarında çalışan S.D, dengesini kaybederek 6 metreden düştü.

Çiftçinin bir anlık dalgınlığı kolunun kopmasına neden oldu