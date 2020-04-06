Keşan'da iş yerinden çalınan 5 kuru sıkı tabanca bulundu - Son Dakika

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Keşan'da iş yerinden çalınan 5 kuru sıkı tabanca bulundu
6 saat önce
Keşan ilçesinde bir iş yerinden çalınan 5 kuru sıkı tabanca, polis ekiplerinin çalışması sonucu bulunarak sahibine teslim edildi.
Keşan ilçesinde bir iş yerinden çalınan 5 kuru sıkı tabanca, polis ekiplerinin çalışması sonucu bulunarak sahibine teslim edildi.
İlçedeki bir iş yerinden 5 kuru sıkı tabanca çalınması üzerine polis ekipleri harekete geçti.
İş yerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüphelilerin 13, 15 ve 16 yaşlarındaki çocuklar olduğunu belirledi.
Polis ekiplerince yakalanan çocuklar ifadelerinde silahları sattıklarını söyledi.
Silahlar bulunarak iş yerine sahibine verildi. Çocuklar ise işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 03:06 Kaynak: AA
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