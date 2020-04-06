Keşan'da iş yerinden çalınan 5 kuru sıkı tabanca bulundu - Son Dakika

Silahlar bulunarak iş yerine sahibine verildi. Çocuklar ise işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

İş yerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüphelilerin 13, 15 ve 16 yaşlarındaki çocuklar olduğunu belirledi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Soylu'dan "maaş kesintisi" iddialarına yanıt: Ben buna karışmam, hiçbir polis imzalamak zorunda değil