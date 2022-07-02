Keşan'da işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Keşan'da işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın söndürüldü

02.07.2022 10:11
Keşan'da işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın söndürüldü

Keşan ilçesinde işçilerin kaldığı bir konteynerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Keşan ilçesinde işçilerin kaldığı bir konteynerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Erikli sahili Yalı Caddesi'ndeki bir eğlence mekanında çalışan personelin kaldığı konteynerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede depo olarak kullanılan konteynerlere de sıçradı. Yangına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle 3 konteyner kullanılamaz hale geldi.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Erikli, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keşan'da işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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