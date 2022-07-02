Yangın kısa sürede depo olarak kullanılan konteynerlere de sıçradı. Yangına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.

Erikli sahili Yalı Caddesi'ndeki bir eğlence mekanında çalışan personelin kaldığı konteynerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kaynak: AA

İtfaiye, Erikli, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Keşan'da işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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