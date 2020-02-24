Keşan'da kaçak kürk ve post operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Keşan'da kaçak kürk ve post operasyonu - Son Dakika

Keşan'da kaçak kürk ve post operasyonu

7 saat önce

Edirne'nin Keşan ilçesinde yapılan denetlemeler kapsamında, yurt dışından yasa dışı yollarla ülkeye sokulmuş 522 vizon postu ve 81 adet kürk ele geçirildi.

Keşan'da kaçak kürk ve post operasyonu, System.String[]

Edirne'nin Keşan ilçesinde yapılan denetlemeler kapsamında, yurt dışından yasa dışı yollarla ülkeye sokulmuş 522 vizon postu ve 81 adet kürk ele geçirildi.


Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde 2 ayrı araçta aramalar yapıldı.


Aramalar sırasında bir araç içinde 522 adet kaçak vizon postu ve 14 adet kürk mont ile palto bulunurken, aranan diğer araçta ise 67 adet kaçak kürk palto ele geçirildi ve bunlara el konuldu.


Olayla ilgili olarak A.K., Ş.K. ve M.İ. isimli 3 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, şahıslar savcılığa verdikleri ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - EDİRNE

Emniyet Müdürlüğü, Edirne, Keşan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 05:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

17 yaşındaki genç, annesine şiddet uygulayan babasını öldürdü
Isparta'da kaybolan 3 liseli kız, Denizli'de otostopla bindikleri araçta görüntülendi Ceren Damar'ın katilinin avukatı skandal sözlerini savundu: Vicdanım çok rahat FETÖ sebebiyle meslekten ihraç edilen adam, karısını öldürdü ancak "akıl sağlığı yerinde olmadığı için" ceza almadı

Son Dakika Haberleri
23:22 Soylu'nun Arka Sokaklar paylaşımı sosyal medyayı salladı: Eyvallah Rıza Baba
21:42 Biricik Suden'in fotoğrafını kendisine aitmiş gibi paylaşan Harika Avcı, sosyal medyanın diline düştü
21:41 Ünlü çiftten alkışlanacak hareket
20:30 Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu
20:10 Can Yaman İtalya'da canlı yayına çıktı, programın reytingleri rekor kırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 00:10:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Keşan'da kaçak kürk ve post operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]