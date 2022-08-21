Keşan'da, kadına şiddeti önlemeye yönelik bilgilendirme yapılıp, broşür dağıtıldı.
Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Sosyal Hizmet Merkezi ekipleri, Kadına Yönelik Şiddete Karşı 5 Milyon Erkeğe Eğitim" ve "Kadına El Kalkamaz" temasıyla bilgilendirme çalışması yaptı.
İlçe genelinde yapılan çalışmalarda vatandaşlarla bir araya gelen ekipler, farkındalık eğitimi çalışması gerçekleştirdi.
Ekipler, özellikle erkeklerin yoğun bulunduğu alanlarda "Kadına El Kalkamaz" broşürleri dağıtılarak bilgilendirme yaptı.
Son Dakika › Güncel › Keşan'da 'Kadına El Kalkamaz' farkındalık çalışmaları sürüyor - Son Dakika