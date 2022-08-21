Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Sosyal Hizmet Merkezi ekipleri, Kadına Yönelik Şiddete Karşı 5 Milyon Erkeğe Eğitim" ve "Kadına El Kalkamaz" temasıyla bilgilendirme çalışması yaptı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Keşan'da 'Kadına El Kalkamaz' farkındalık çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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