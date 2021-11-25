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Keşan'da kadınlar şiddete karşı yürüdü - Son Dakika

Keşan'da kadınlar şiddete karşı yürüdü

25.11.2021 16:57
Keşan'da kadınlar şiddete karşı yürüdü

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde belediye tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla 'Kadın her yerde, şiddet hiçbir yerde' yürüyüşü düzenlendi.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde belediye tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla 'Kadın her yerde, şiddet hiçbir yerde' yürüyüşü düzenlendi.

Kadına şiddet konusunda toplum bilinci oluşturmak amacıyla Keşan Kent Müzesi önünde kortej oluşturan kadınlar, ellerinde taşıdıkları dövizlerle sloganlar atarak Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü ve kadına şiddeti protesto etti. Yürüyüşe, erkekler de destek verdi. Şiddet sonucu hayatını kaybedenler kadınlar için de 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde konuşan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, şunları söyledi: "Dini, dili ve milliyeti ne olursa olsun kadına karşı şiddet çağ dışılığın, insanlık dışılığın ta kendisidir. Bizim geleneğimiz, inancımız o dur ki insanlar yaratılmışların en hayırlısı ve en mükemmelidir. Bu ölçekten baktığımızda değil kadına, çocuğa, erkeğe her türlü canlara, tüm yaratılmışlara saygısızlık yapmak, bizim inancımızla, geleneklerimizle asla bağdaşmaz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Hayatta gördüğünüz her şey kadının eseridir' diyor. Kadına şiddet meselesi bir bilinç meselesidir, sorumluluk meselesidir, şuur meselesidir. Şiddetin olduğu yerde medeniyetten, çağdaşlıktan ve insanlıktan bahsedemeyiz. Kadına yönelik şiddet erkek işi olmadığı gibi, insan işi de değildir. Bugün bizim sloganımız, 'Kadın her yerde, şiddet hiçbir yerde'dir. Kadına şiddeti bir suç olarak görüyoruz. Şiddete sıfır tolerans diyoruz. Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Çünkü kadını ezmek, ona zulmetmek ve hatta canına kıymak ancak dini ve vicdani yoksunluk emaresidir" dedi.'TÜM BİRİMLER BİRLİKTE HAREKETE EDEREK BİR SONUCA VARACAĞIZ'Edirne Barosu Yönetim Kurulusu Üyesi ve Keşan Barosu Temsilcisi Özge Kuru Tutal da yaptırımların arttırılmadığı, eğitimde ve ekonomik seviyenin arttırılmadığı sürece kadına şiddetle karşılaşılmaya devam edileceğini ifade ederek, "Biz hukukçular olarak elimizden geleni yapıyoruz. Yardım olarak da elimizden geleni yapıyoruz ama bireysel çözümlerin yeterli olmadığı bir yerde olduğumuzu düşünüyorum. Devletin tüm kademelerine ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Sürekli bu konuda aktif olan destekleyene kişiler olması gerektiğini düşünüyorum. Tüm siyasilerin, idarecilerin. Başka türlü başa çıkamayacağız biz bu konuyla. Biz bireysel ve baro olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ama ancak tüm birimler birlikte harekete ederek bir sonuca varacağız bu konuda" diye konuştu.'KADINA YÖNELİK ŞİDDET BİR ZİHNİYET MESELESİDİR'Avukat Nilüfer Erk Oğuz ise yasalardan ziyade uygulamalarda sıkıntı olduğunu düşündüğünü dile getirerek, "Yasa aynı yasa. Alt sınırdan verme cezasını da üst sınırdan ver. Kanuni indirim sebeplerini hakim uygulamak zorundadır ama takdiri indirim sebepleri bunu hakim uygulamayabilir. Sırf kravatını taktığı ve katliamını yaptıktan sonra 'ben pişmanım' demenin hiçbir faydası yok. Bu bizi toplumsal olarak maalesef çürümeye götürüyor. Benim en korktuğum şey bu. Bu bir zihniyet meselesi. Kadına yönelik şiddet yasa, kanun meselesinden ziyade, bir zihniyet meselesidir. Bu zihniyetten kurtulmadığımız sürece kadın cinayetleri sona ermeyecektir" ifadelerini kullandı.

Etkinlik sonrasında belediye tarafından gönül çeşmesinden kadınlara çorba ikram edildi.


Keşan'da kadınlar şiddete karşı yürüdü
Keşan'da kadınlar şiddete karşı yürüdü
Keşan'da kadınlar şiddete karşı yürüdü
Keşan'da kadınlar şiddete karşı yürüdü
Keşan'da kadınlar şiddete karşı yürüdü
Keşan'da kadınlar şiddete karşı yürüdü
Keşan'da kadınlar şiddete karşı yürüdü
Keşan'da kadınlar şiddete karşı yürüdü
Keşan'da kadınlar şiddete karşı yürüdü
Keşan'da kadınlar şiddete karşı yürüdü
Keşan'da kadınlar şiddete karşı yürüdü
Keşan'da kadınlar şiddete karşı yürüdü
Keşan'da kadınlar şiddete karşı yürüdü
Keşan'da kadınlar şiddete karşı yürüdü

Mustafa Kemal Atatürk, Kadına şiddet, Kasım, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Keşan'da kadınlar şiddete karşı yürüdü - Son Dakika


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