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Son Dakika 3. Sayfa Keşan'da kamu kurumlarına ait araçlar denetlendi

Keşan'da kamu kurumlarına ait araçlar denetlendi

8 dakika önce

Edirne'nin Keşan ilçesinde kamu kurumlarına ait araçlar denetlendi.

Keşan'da kamu kurumlarına ait araçlar denetlendi, System.String[]

Edirne'nin Keşan ilçesinde kamu kurumlarına ait araçlar denetlendi. Araçlar ve sürücüler ile bilgiler forma işlendi.


Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği görevlilerince "İçişleri Bakanlığı Resmi Taşıt Denetleme" konulu genelge doğrultusunda, şehir içerisinde seyir halinde bulunan kamu kuruluşu araçları ve sürücüleri denetlendi. Sürücülerin kimlik kontrolünün ardından her araç için "Resmi Taşıt Denetleme Formu" dolduruldu. Ayrıca; araçlar için 'görev emri' olup olmadığı, aracın gideceği yerin yazılıp yazılmadığı, aracın belirtilen güzergahta olup olmadığı, görevli personelin araçta bulunup bulanmadığı, aracın yan tarafında bağlı olduğu kurumun adının yazılıp yazılmadığı, 'resmi hizmete mahsustur' yazısı ve 'görevli' levhasının bulunup bulunmadığı denetlenirken, araçlar ve sürücülerle ilgili bilgiler forma işlendi.


Denetlenen araçlarda herhangi bir eksikliğe rastlanmadı. - EDİRNE

İçişleri Bakanlığı, Edirne, Keşan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 04:52 Kaynak: İHA
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