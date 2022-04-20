Keşan'da kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Keşan'da kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

20.04.2022 16:55
Keşan'da kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.A. idaresindeki 59 AAF 707 plakalı motosiklet ile A.D'nin kullandığı 34 YK 6793 plakalı kamyonet, Keşan Orman Fidanlık Şefliği önündeki üst geçidin yakınlarında çarpıştı.

Kazada M.A yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı M.A ambulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kamyonet, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Keşan'da kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika


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