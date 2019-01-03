Son Dakika Haberleri: Keşan'da Kar Yağışı

Keşan'da Kar Yağışı

45 dakika önce

Edirne'nin Keşan ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.

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Edirne'nin Keşan ilçesinde kar yağışı etkili oluyor. Meteorolojinin uyarılarının ardından beklenen kar yağışı ilçede etkili oluyor. Akşam saatlerinden itibaren etkisi gösteren kar yağışı şehri kısa sürede beyaza bürüdü. Vatandaşlar ise kar yağışını sevinçle karşıladı. Bazı vatandaşlar kar yağışı altında yürürken bazıları ise cep telefonları ile fotoğraf çekindi. Kar yağışı eskisini sürdürüyor.

(Ayhan Gülver/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:21 Kaynak: İHA

Edirne, Keşan, Kar, Güncel
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