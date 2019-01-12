Keşan'da Kar Yağışı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisini sürdürüyor.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisini sürdürüyor.



Trakya Bölgesi'nde etkili olan sağanak yağış, bugün yerini Keşan'da kar yağışına bıraktı. Hava sıcaklığının 3 dereceye kadar düştüğü ilçe merkezinde kar yağışı etkili oldu. Bazı ilçe sakinleri dışarı çıkarak kar keyfi yaşarken, sürücüler ise ilerlemekte güçlük çekti. Kar yağışının gün boyunca aralıklarla devam etmesinin beklendiği bildirildi.



- Keşanedirne

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Hande Erçel'in Hayatını Kaybeden Annesi, Son Beğendiği Tweette Kızına Anlayış Gösterilmesini İstedi

Yağışlar Çiftçinin Yüzünü Güldürdü

Borsada Bu Hafta En Çok Kazandıran Hisse Senedi Ford Otosan Oldu

Son Dakika! Fransa'nın Başkenti Paris'te Fırında Patlama: 2'si Ağır 20 Kişi Yaralandı