Son Dakika Haberleri: Keşan'da Kar Yağışı

Keşan'da Kar Yağışı

12 dakika önce

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisini sürdürüyor.

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EDİRNE'nin Keşan ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisini sürdürüyor.

Trakya Bölgesi'nde etkili olan sağanak yağış, bugün yerini Keşan'da kar yağışına bıraktı. Hava sıcaklığının 3 dereceye kadar düştüğü ilçe merkezinde kar yağışı etkili oldu. Bazı ilçe sakinleri dışarı çıkarak kar keyfi yaşarken, sürücüler ise ilerlemekte güçlük çekti. Kar yağışının gün boyunca aralıklarla devam etmesinin beklendiği bildirildi. - Keşanedirne

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:24 Kaynak: DHA

Trakya Bölgesi, Sabah, Keşan, Kar, Güncel
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